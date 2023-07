Tajemnicze worki wiszące na drzewach. Leśnicy: Uwaga, to pułapka

Podczas lipcowego spaceru w lesie można natknąć się na przyczepione do drzew tajemnicze worki. Jak ostrzegają nadleśnictwa są to rozstawiane co roku pułapki na groźnego dla leśnych ekosystemów owada.