Mówi się, że szlaków jest tyle, ile pielgrzymów. I nie ma przesady w tym zaprawionym poezją powiedzeniu, gdyż każdy pielgrzym zjawia się na szlaku jakubowym ze swoją historią. Kończy go, zabierając do domu własne doświadczenia, przyjaźnie, refleksje, przygody i oczywiście... odciski.

Wybierając trasę do Santiago de Compostela, warto wziąć pod uwagę dojazd, naszą kondycję, czas, którym dysponujemy, preferencje pogodowe i widoki, które chcemy zobaczyć. Znajomość ojczystego języka mieszkańców stanowi wartość dodaną. Najpopularniejsze trasy do Santiago de Compostela to Camino Frances (Szlak Francuski), Camino del Norte (Szlak Hiszpański, północny), Camino Portugues (Szlak Portugalski) i Via de La Plata (Szlak Hiszpański, południowy).

Trasy Camino de Santiago - Camino Frances (Szlak Francuski)

Francuska Droga Św. Jakuba to najpopularniejszy szlak prowadzący do Santiago de Compostela. Każdego roku przemierza go ok. 150 tys. pielgrzymów. Rozpoczyna się po francuskiej stronie Pirenejów i przebiega przez regiony Aragonii, Nawarry, La Rioja, Kastylii i León oraz Galicji.

W drogę można wyruszyć z górskiej miejscowości Saint Jean Pied-de-Port lub z hiszpańskich miasteczek Orreaga - Roncesvalles (w Nawarze) oraz Somport (w Aragonii). Camino Frances liczy od 754 do 818 km, w zależności od wybranego wariantu. Nazwa szlaku może być myląca, gdyż już pierwszego dnia wędrówki przekraczamy granicę francusko-hiszpańską, a pielgrzymkę do Santiago de Compostela kontynuujemy, przemierzając tereny północnej Hiszpanii.

Szlak Francuski jest pierwszą trasą Camino de Santiago, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pielgrzymi wędrujący Camino Frances mogą liczyć na mnóstwo atrakcji, m.in. średniowieczne katedry, zamki i kolegiaty, mosty rzymskie i lokalne tradycje. Parki i bulwary obfitujące w drzewa zapewnią zmęczonym wędrowcom nie tylko cień, ale również urocze krajobrazy.

Etapy Camino Frances: St. Jean Pied de Port - Roncesvalles - Arre - Puente la Reina - Estella - Torres del Rio - Navarette - Azofra - Granon - San Juan de Ortega - Rabe - Castrojeriz - Fromista - Carrion de los Condes - Sahagun - Mansilla de las Mulas - Leon - Hospital de Orbigo - Santa Catalina de Somoza - Ponferrada - Villafranca del Bierzo - O’Cebreiro - Arzua - Monte do Gozo - Santiago de Compostela.

Trasy Camino de Santiago - Camino del Norte (Szlak Hiszpański, północny)

Trasa Północna szlaku Camino de Santiago wiedzie wzdłuż urokliwego wybrzeża Zatoki Baskijskiej i Morza Kantabryjskiego. Liczne wzniesienia wynagradzają spektakularne widoki na wody Atlantyku. Camino del Norte co roku gromadzi ok. 20 tys. pielgrzymów, a długość szlaku to ok. 800 km.

Miastem startowym jest Irun, położony przy granicy z Francją. Wędrując do Camino de Santiago, przechodzi się przez Kraj Basków, Kantabrię, Asturię i Galicję. "Caminowiczów" na del Norte przyciągają nie tylko malownicze widoki na Góry Kantabryjskie wchodzące w morze, ale też niewielka - w porównaniu do Camino Frances - liczba turystów. Przemierzając Szlak Północny trzeba liczyć się z nadmorskim, wietrznym klimatem, który w miesiącach wakacyjnych bywa wręcz zbawienny.

Pielgrzymów, którzy wybiorą Camino del Norte, z pewnością urzeknie park narodowy Hiszpanii. Jest położony na terenie pasma górskiego Picos de Europa i obejmuje prowincje Asturii, Kantabrii i León. Stałym elementem pielgrzymowania Trasą Północą są również kąpiele w morzu w otoczeniu pięknych skał wapiennych.

Etapy Camino del Norte: Irun - San Sebastian/Donostia - Zarautz - Deba - Marquina-Xemein - Gernika-lumo - Santa Maria de Lezama - Bilbao - Portugalete - Castro Urdiales - Laredo - Guemes - Santander - Santillana del Mar - Comillas - Colombres - Llanes - Ribadesella - Sebrayo - Gijon - Aviles - Muros de Nalon - Soto de Luina - Cadavedo - Luarca - La Caridad - Ribadeo - Lourenza - Abadín - Vilalba refugio - Baamonde - Sobrado dos Monxes - Arzua - Pedrouzo (Arca) - Santiago de Compostela.

Trasy Camino de Santiago - Camino Portugues (Szlak Portugalski)

Portugalska Droga św. Jakuba jest drugim najpopularniejszym szlakiem na Camino de Santiago. Upodobali ją sobie zwłaszcza... Polacy. Każdego roku Szlak Portugalski przemierza ok. 89 tys. pielgrzymów. Camino Portugues zaczyna się w Porto (lub Lizbonie), wiedzie przez Vigo, a finiszuje oczywiście w Santiago de Compostela. Jego długość to ok. 300 km.

Wędrujących Szlakiem Portugalskim czekają uroki miast portowych, m.in. Porto ze swoimi winnicami w dolinie rzeki Douro czy Vianha do Castelo zachęcające do odpoczynku na długich, piaszczystych plażach. Idąc przez Portugalię, można jednocześnie skorzystać z atrakcji turystycznych miast, jak i zachwycić się spokojem wiejskiego życia i dzikiej przyrody.

Podobnie jak w przypadku Szlaku Północnego, Trasa Portugalska również wiedzie w znacznej części wzdłuż wybrzeża.

Etapy Camino Portugues: Porto - Vila do Conde - Marinchas - Viana do Castelo - A Guarda - Nigran - Redondela- A Concela - Padron - Santiago de Compostela.

Trasy Camino de Santiago - Via de La Plata (Szlak Hiszpański, południowy)

Trasa Camino Via de La Plata zaczyna się w malowniczej Sewilli i liczy ok. 1000 km. W 2023 roku szlak ten przemierzyło ok. ośmiu tys. pielgrzymów. Jego nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza "Drogę ze srebra" i ma korzenie w Starożytnym Rzymie. Rzymianie nie używali jednak Via de La Plata do transportu srebra. Genezy nazwy tego fascynującego szlaku do Santiago de Compostela należy upatrywać w arabskim słowie "balata", oznaczającym wybrukowaną drogę. Świadczy to o wielokulturowości Via de La Plata, dostrzegalnej również i dzisiaj w postaci pielgrzymów, którzy przyjeżdżają tutaj z całego świata.

Camino Vía de la Plata rozpoczyna swój bieg w Sewilli. Trasa nie prowadzi jednak bezpośrednio do Santiago de Compostela, ale do Astorgi. W tym miejscu krzyżuje się z Trasą Francuską i ostatnie 258 km wiedzie właśnie przez ten szlak. Vía de la Plata spodoba się zwłaszcza pątnikom, którzy szukają spokoju, miejsca do kontemplacji i przestrzeni na refleksje. Z drugiej strony pielgrzymi muszą liczyć się z deficytem cienia i kojącego wiatru.

Startując z miasta flamenco, "Caminowicze" przejdą przez spokojne miasteczka i wioski, zachwycą się imponującą architekturą Salamanki i zielonymi krajobrazami Galicji.

Etapy Via de La Plata: Sewilla - Zafra - Mérida - Cáceres - Salamanca - Zamora - Puebla de Sanabria - Ourense - Santiago.

Wszystkie wymienione powyżej trasy to główne szlaki do Santiago de Compostela. Jednak do grobu św. Jakuba można ruszyć już z... Polski. Krajowe odcinki Camino de Santiago liczą ponad 7000 kilometrów. Charakterystyczne żółte strzałki, wskazujące kierunek do Santiago de Compostela, znajdziemy m.in. na Mazowszu, Lubelszczyźnie czy nad Bałtykiem.

Nie da się ukryć, że poza dobrą kondycją, do wyruszenia z Polski niezbędny będzie również długi urlop. Wielu pielgrzymów decyduje się na pokonywanie Camino etapami, dzieląc swą podróż na lata. Inni rzucają wszystko i ruszają w trasę, żeby odnaleźć siebie, sprawdzić się w trudnych warunkach, złapać oddech od codzienności i dać sobie przestrzeń na refleksje.

Niezależnie od trasy, przebytych kilometrów czy motywacji, jedno jest pewne - w wędrówce do Santiago de Compostela celem jest sama droga.

