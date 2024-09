Samolot LOT-u zawrócony. Wykryto usterkę

Do awarii doszło w samolocie Polskich Linii Lotniczych LOT , lecącym z Warszawy do egipskiego Sharm el-Sheikh. Maszyna wystartowała z Lotniska Chopina o godzinie 7:21, a w Egipcie miała lądować o godzinie 15:05 czasu lokalnego.

Samolot LOT zawrócony do Warszawy. Powodem usterka techniczna

Powodem powrotu akurat do Warszawy był fakt, iż w miejscu destynacji nie zapewniono by odpowiedniego serwisu, który mógłby usunąć usterkę, co potwierdziło portalowi Interia biuro prasowe PLL LOT. Ostatecznie samolot znów dotknął pasa Okęcia ok. 9:27.