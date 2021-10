Rafał Ziemkiewicz: Pani Rupa Huq mogłaby mnie pocałować w obrazek

Ciekawostki

Rafał Ziemkiewicz po raz kolejny odniósł się do swojego zatrzymania w Wielkiej Brytanii. Publicysta chciał wziąć udział w inauguracji roku akademickiego w Oxfordzie, gdzie studia zaczyna jego córka. - Wychowałem dziewczynę, która zafascynowała się inżynierią genetyczną. To kwestia przypadku, że najlepsza uczelnia w dziedzinie inżynierii genetycznej znajduje się w Wielkiej Brytanii. Gdyby ta uczelnia była w Turcji, to pani Rupa Huq mogłaby mnie pocałować w obrazek - powiedział Rafał Ziemkiewicz.

Zdjęcie Rafał Ziemkiewicz / Michal Wozniak/East News / East News