Swój PIT w 2024 roku możesz w łatwy i darmowy sposób rozliczyć przez internet. Umożliwia to rządowa aplikacja Urzędu Skarbowego Twój e-PIT. Po zalogowaniu do aplikacji zobaczysz w pełni lub częściowo wypełnioną deklarację podatkową, którą możesz sprawdzić, uzupełnić lub zmienić, a następnie zaakceptować i wysłać. Jest to spore ułatwienie dla podatników, ale nie każdy z niego skorzysta.