Nie tylko "Gang zielonej rękawiczki". Pięć najlepszych seriali kryminalnych na Netflixie

"Gang zielonej rękawiczki"

"Gang zielonej rękawiczki" to polski komediowy serial kryminalny, który niedawno miał swoją premierę na Netflixie. Serial opowiada o trzech eleganckich "starszych paniach", które kradną. Jednak w dobrej wierze - okradają jedynie obłudnych i nieetycznych bogaczy.

Osią fabuły jest ucieczka cnotliwych złodziejek do domu starców (w obawie przed złapaniem przez policję). Twórcy serialu wykazali się wyjątkową pomysłowością oraz poczuciem humoru. Serial warto obejrzeć, chociażby ze względu na to, że ukazanie "dobrych zbrodniarzy" jest bardzo intrygujące. Mówi się, że serial "Gang zielonej rękawiczki" ma szansę zyskać popularność także za granicą. W rolach głównych występują: Magdalena Kuta, Małgorzata Potocka oraz Anna Romantowska.



Zdjęcie "Gang Zielonej Rękawiczki" / Karolina Grabowska / Netflix / materiały prasowe

"Line of Duty - Wydział wewnętrzny"

Głównym tematem brytyjskiego serialu kryminalnego "Line of Duty" jest korupcja w policji. Bohaterami serialu są brytyjscy policjanci, a cała produkcja ukazuje wydział wewnętrzny służb w pewnym mieście w Wielkiej Brytanii. Protagonistą jest detektyw Steve Arnott, który nie zgadza się na zatuszowanie przypadkowego zabicia niewinnej osoby przez swój oddział. W ramach kary zostaje przeniesiony do znienawidzonego przez innych policjantów oddziału, którego członkowie zajmują się demaskowaniem policyjnej korupcji.

Serial jest zdecydowanie warty uwagi ze względu na to, że w przeciwieństwie do innych tego typu produkcji nie ukazuje wyidealizowanego obrazu policji. Każdy z sezonów serialu poświęcony jest innej zagadce, a cała produkcja zdecydowanie trzyma w napięciu i zachęca do dalszego oglądania. Jest to więc obowiązkowa pozycja dla zwolenników nietypowych seriali kryminalnych. W rolach głównych występują: Martin Compston, Vicky McLure oraz Adrian Dunbar.

"Mindhunter"

"Mindhunter" to jeden z najbardziej docenianych kryminalnych seriali. Fabuła produkcji opiera się na faktach, a akcja toczy się w 1979 roku. Główni bohaterowie to dwaj agenci FBI, którzy pragną dokonać zmiany w praktykach kryminologicznych. Agenci uważają, że kluczem do rozwikłania zagadek niewyjaśnionych dotąd zbrodni jest bezpośredni kontakt z mordercami. Przesłuchują więc seryjnych morderców i analizują ich umysły.

Serial powinni obejrzeć fani klasycznych historii kryminalnych. Produkcję wyróżnia to, że krytykuje szkodliwe zjawisko, jakim jest romantyzacja morderców i postrzeganie ich jako fascynujące i skomplikowane jednostki. W główne role wcielają się: Jonathan Groff i Holt McCallany.

Zdjęcie Kadr z serialu "Mindhunter" / Denver and Delilah Productions, Netflix, Panic Pictures / Album / East News

"Ozark"

"Ozark" to amerykański serial kryminalny uwielbiany przez miliony. Produkcja ukazuje historię Martina Byrde’a, który jest doradcą finansowym. Po długoletniej nieuczciwej współpracy z szefem narkotykowym mężczyzna musi spłacić swój dług poprzez wypranie 500 milionów dolarów. Razem z rodziną opuszcza Chicago i osiedla się w Ozark, gdzie ma prowadzić te nielegalne działania.

Widzów serialu urzeka historia o zwykłych ludziach uwikłanych w działalność kryminalną. "Ozark" powinni obejrzeć więc fani innego kultowego serialu, czyli "Breaking Bad", który opowiada o nauczycielu chemii zaangażowanym w produkcję narkotyków. "Ozark" został stworzony przez Jamesa Batemana wcielającego się także w głównego bohatera serialu.

"Sposób na morderstwo"

Ostatnim serialem w tym zestawieniu jest "How to get away with murder", czyli amerykański serial prawniczy. Fabuła opiera się na losach uzdolnionej prawniczki (adwokat z zakresu prawa karnego) oraz jej najzdolniejszych studentów odbywających staż w jej kancelarii oraz uczących się na wydziale prawa. Profesor wraz ze swoimi uczniami zostaje zamieszana w morderstwo i próbuje wyplątać się ze zbrodni. Serial powinni obejrzeć fani wspaniałej aktorki, Violi Davies, wcielającej się w główną rolę, oraz zwolennicy ciekawej intrygi i tematyki prawniczej.

Netflix: Duży wybór seriali kryminalnych

Ciekawych seriali kryminalnych na Netflixie jest naprawdę bardzo wiele. W zestawieniu najlepszych kryminałów trzeba także wspomnieć o największych hitach, takich jak "Lucyfer", "Peaky blinders" czy "Narcos". Na Netflixie znajdziesz też mniej znane seriale kryminalne, które doskonale ukazują różnorodność tego gatunku (na przykład francuski thriller psychologiczny "Czarne motyle" lub spin-off "Breaking Bad", czyli "Zadzwoń do Saula").

Ponadto na Netfliksie jest też sporo dobrych polskich seriali kryminalnych ("W głębi lasu", "Rojst 97", "Prokurator", "Zachowaj spokój"). Nie brakuje też hiszpańskich produkcji, na przykład uwielbianego przez wielu "Domu z papieru" oraz serialu młodzieżowego z wątkiem kryminalnym, czyli "Elity". Netflix oferuje też ciekawy wybór skandynawskiego kina noir (na przykład "Zaginięcie w Lorenskog", "W pułapce zbrodni" czy "Mało prawdopodobny morderca").

Jak widać, wybór jest ogromny. Jeśli nie wiesz, co oglądać na Netflixie, a lubisz kino, zagadki i intrygi, koniecznie zapoznaj się z tymi wyjątkowymi serialami kryminalnymi.