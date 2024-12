W badaniu opublikowanym w czasopiśmie "Systematics and Biodiversity" naukowcy z Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) w USA i University of Concepción w Chile opisali nowy gatunek. To drapieżnik zamieszkujący Rów Atakamski - położony o 160 km na zachód od wybrzeża Ameryki Południowej.

Gatunek odkryto podczas wyprawy badawczej, będącej częścią nowego chilijskiego Zintegrowanego Systemu Obserwacji Głębin Oceanicznych. Reklama

Nazwa drapieżnika łączy słynną powieść z ciemnością

Stworzenie nazwano Dulcibella camanchaca, czerpiąc inspirację z powieści Don Kichot. Dwa podobne gatunki nazwano już na cześć Don Kichota, więc zespół kontynuował tradycję, używając określenia "Dulcibella" (Dulcynea z Toboso była damą serca Don Kichota). Drugi człon nazwy "camanchaca" tłumaczyć można jako "ciemność".

- Dulcibella camanchaca to szybko pływający drapieżnik, którego nazwaliśmy słowem "ciemność" z języków ludów andyjskich, aby oddać głęboki, ciemny ocean, w którym poluje - mówi współautorka badania Johanna Weston, ekolog z WHOI.

Dulcibella camanchaca jest obunogiem, skorupiakiem przypominającym krewetki, które zazwyczaj żywią się szczątkową materią organiczną. Naukowcy znaleźli cztery osobniki tego gatunku na głębokości 7902 metrów.

Drapieżna krewetka mierzy blisko 4 cm i jest dwa razy większa od pokrewnych gatunków znanych dotychczas. Białe ubarwienie obunoga to standardowy wygląd w ciemnych głębinach. Dulcibella camanchaca poluje na mniejsze krewetki za pomocą wyspecjalizowanych odnóży. Reklama

Naukowcy z nadziejami na kolejne odkrycia

Dulcibella camanchaca to pierwszy duży, aktywny drapieżnik z tej grupy skorupiaków. Wszystkie inne obunogi znalezione w głębinach Rówu Atakamskiego były padlinożercami. Obunogi (łac. amphipoda) to skorupiaki, które żyją w słonych i słodkich wodach. To małe bezkręgowce o spłaszczonym bocznie ciele. Zazwyczaj mają od kilku milimetrów do kilku centymetrów długości. Obunogi są ważnym elementem ekosystemów wodnych, żywiąc się martwą materią organiczną, oraz stanowiąc pokarm dla ryb.

- Co najbardziej ekscytujące, dane DNA i morfologiczne wskazywały, że to nowy gatunek - komentowała Johanna Weston. Wtóruje jej Carolina González, oceanograf z University of Concepción, zaznaczając, że odkrycie to dowód niezwykłej bioróżnorodności Rowu Atakamskiego. - Oczekuje się kolejnych odkryć w miarę kontynuowania badań - zapowiada Carolina González.

Rów Atakamski, zwany też Peruwiańsko-Chilijskim, sięga 8 km pod powierzchnią wody i rozciąga się na długości 5900 km wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej. To najdłuższy rów oceaniczny na świecie. Reklama

