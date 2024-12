Wichury i ulewy za oceanem. Płynie atmosferyczna rzeka

We wschodniej części Stanów Zjednoczonych pojawiła się rzadko spotykana poza tropikami masa wody, przez co w wielu miejscach zachodzi ryzyko powodzi błyskawicznych. Według specjalistów to może być najwilgotniejsze tego typu zjawisko na północnym zachodzie kraju od roku. Wówczas, w grudniu 2023 roku, powodzie spowodowały śmierć kilku osób oraz zniszczyły wiele dróg w stanie Maine.