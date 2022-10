Koncertowa jesień polskich gwiazd. Kiedy i gdzie warto się wybrać?

Polska Chcesz jeść zdrowo i harmonijnie? Ta chińska filozofia może być dla ciebie

"Uczta" u Sanah

Po zakończeniu "Uczty", Sanah zaprasza nas na poprawiny, czyli "Bankiet". Tym razem wokalistka rezygnuje z polskich aren, ogłaszając występy w nieprzypadkowych miejscach - filharmoniach i instytucjach kultury. Nie będą to zwykłe koncerty, ponieważ artystce będzie towarzyszyć pięćdziesięcioosobowa orkiestra oraz trzydziestoosobowy chór.

Sanah planuje odwiedzić sześć miast: Poznań, Katowice, Gdańsk, Kraków, Bielsko-Biała oraz Warszawa. Co więcej, w każdym miejscu zagra dwa dni z rzędu. Uczestnicy są proszeni o ubranie się według specjalnego dress code’u: "obcasy, fraki, dywan z róż". Pula biletów (od 359 zł) szybko się kończy.

Romantyczna trasa Karaś/Rogucki

Zespół Karaś/Rogucki wyrusza w jesienną trasę po Polsce ze swoim najnowszym wydaniem pt. "Czułe Kontyngenty". Tak jak w przypadku występów promujących poprzedni album "Ostatni bastion romantyzmu", koncerty znów odbędą się pod szyldem romantycznej tematyki utworów. Według Roguckiego, miłość ma sprawić, że na chwilę zapomnimy o "chaosie, w którym pogrąża się świat", o czym opowiada płyta.

Grupa zagra w 12 miastach, rozpoczynając 28 października od Jeleniej Góry. Finał trasy odbędzie się 21 grudnia w stolicy. Cena wejścia na koncert zaczyna się od 79 zł, a linki do biletów są zawarte w wydarzeniach zespołu na Facebooku.

"Bal u Rafała"

Już 10 listopada we Wrocławiu rozpocznie się trasa Ralpha Kamińskiego & My Best Band In The World. Będzie obejmować kilka stolic województw i promować płytę "Bal u Rafała".

W przeciwieństwie do poprzedniego wydawnictwa wokalisty pt. "Kora", oddającego hołd Oldze Jackowskiej, album rozbrzmiewa elektroniką rodem z lat osiemdziesiątych. Kamiński zaprasza nas na koncerty do Katowic, Poznania, Bydgoszczy, Gdańska, Wrocławia oraz Krakowa. Wejściówkę można zakupić poprzez różnych dystrybutorów, których można znaleźć u wokalisty na Facebooku.

Zdjęcie Krzysztof Zalewski planuje dłuższą przerwę / AKPA

Zalewski zaprasza na "Koniec Zabawy"

Krzysztof Zalewski po roku intensywnej promocji albumu "Zalewski MTV Unplugged" oraz dwóch latach płyty "Zabawa", ogłasza "Koniec Zabawy" - ostatni koncert zamykający oba projekty. Będzie to wyjątkowy wieczór wzbogacony o dwie sceny, a także gości specjalnych. Po występie wokalista planuje dłuższą przerwę, aby zebrać siły na następne lata, zwłaszcza że podczas każdego swojego show Zalewski jest wulkanem energii.

Ostatni tegoroczny koncert piosenkarza odbędzie się 17 grudnia w warszawskim Torwarze. Ceny biletów rozpoczynają się od 99zł.

Dawid Podsiadło Tour

Oczywiście w zestawieniu nie mogło zabraknąć Dawida Podsiadło z trasą POSTProdukcja Tour. Wokalista zagra na największych polskich arenach i halach. Niestety mamy złą wiadomość dla fanów - wszystkie bilety zostały wyprzedane.

Maja Krawczyk