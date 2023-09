30 września obchodzimy w Polsce Dzień Chłopaka. Święto i data głęboko zakorzeniły się już w naszym społeczeństwie, mimo że obchodzimy je stosunkowo od niedawna. Przynajmniej tego dnia. Historia święta jest skomplikowana do tego stopnia, że trudno nawet jednoznacznie określić, kto powinien świętować tego dnia. Od kiedy Dzień Chłopaka wypada we wrześniu? Kiedy mężczyźni obchodzili swoje święto w PRL-u? Czy Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzny to te same święta?