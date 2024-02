Pączki. Rosnące koszty wytworzenia

"Jeśli chcielibyśmy zjeść produkt wykonany według tradycyjnej receptury - smażony na smalcu i wypełniony różaną konfiturą, to musimy przygotować się na wydatek rzędu trochę ponad 5 złotych za sztukę" - wynika z szacunków HREIT. Zauważono, że jest to o 8 proc. więcej niż rok temu. "Wzrost ceny jest więc znaczący, ale niknie on na tle tego, co działo się przed rokiem" - ocenili autorzy raportu, przypominając, że gwałtowny wzrost kosztów powodował, że wtedy w cukierniach ceny musiały pójść w górę o około 30 proc.