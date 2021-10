Świat USA: Nauczycielka miała romans z 15-letnim uczniem. Jest w ciąży

22-letnia Gabby Petito zmarła trzy do czterech tygodni przed tym zanim odnaleziono jej ciało - powiedział na konferencji prasowej koroner hrabstwa Teton, Brent Blue. Zwłoki blogerki i podróżniczki odkryto na terenie kempingu w Parku Narodowym Grand Teton w stanie Wyoming 19 września. To tam Gabby Petito i jej narzeczony Briana Laundrie byli widziani po raz ostatni.

Gabby Petito w chwili śmierci nie była w ciąży

Para wyruszyła we wspólną podróż na zachód USA vanem, by odwiedzić parki narodowe w tej części kraju. Co zdarzyło się w jej trakcie? To próbują ustalić śledczy.

Gabby Petito regularnie publikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wyprawy. Ostatni wpis pochodził z 25 sierpnia. Blogerka pod koniec sierpnia po raz ostatni kontaktowała się też ze swoją rodziną.



Na wtorkowej konferencji prasowej, na której śledczy poinformowali o wynikach sekcji zwłok Gabby Petito, podkreślono, że dziewczyna nie była w ciąży w chwili śmierci. W mediach pojawiały się takie spekulacje.



Narzeczony Gabby Petito miał udać się do rezerwatu Carlton

Według mundurowych 23-letni Brian Laundrie wrócił do rodzinnego domu 1 września już bez blogerki. Zaginięcie Petito zostało zgłoszone przez jej bliskich 11 września. W międzyczasie rodzina 23-latka przekazała funkcjonariuszom, że nie widzieli syna od 14 września. Miał wtedy wyjść z plecakiem, mówiąc im, że wybiera się do pobliskiego rezerwatu Carlton. Śledczy patrolują ten teren.

FBI przeszukało też dom rodziców narzeczonego Petito. To tam mieszkała para. W późniejszym czasie mundurowi chcieli ponowić wizytę, ale rodzina odmówiła rozmowy i zamiast tego przekazała władzom informacje od swojego adwokata.



Sprawa zagadkowej śmierci Gabby Petito od września rozgrzewa amerykańskie media.

