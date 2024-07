Oszustwo "na mObywatela". Jak działa?

Nie daj się nabrać. Ten SMS to oszustwo, co potwierdza @CERT_Polska na swoim Twitterze.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do źródła pochodzenia wiadomości i działań, jakie należy podjąć, przypomnij sobie zasady bezpieczeństwa w mObywatelu 2.0 .

Rozpoznawanie fałszywych wiadomości

Najważniejsze w ochronie przed oszustwami jest umiejętne rozpoznawanie podejrzanych wiadomości. Oficjalne komunikaty związane z aplikacją mObywatel nigdy nie wymagają od użytkowników żadnej dodatkowej weryfikacji przez SMS . Wszelkie czynności związane z obsługą tej aplikacji odbywają się bezpośrednio po zalogowaniu do niej, co robisz przez podaniem kodu PIN lub odcisk palca.

Co zrobić, gdy otrzymasz podejrzaną wiadomość?

Jeśli otrzymasz SMS-a, który budzi wątpliwości, najlepiej jest go zignorować i usunąć, a dodatkowo można też zablokować nadawcę. CERT Polska regularnie informuje, że konta użytkowników aplikacji mObywatel nie wymagają żadnych dodatkowych weryfikacji przez SMS. Kliknięcie w podejrzany link może prowadzić do strony wyłudzającej dane do bankowości elektronicznej, a to nierzadko skutkuje utratą środków z konta lub wgraniem złośliwego oprogramowania.