Spis treści: 01 Okresowa emerytura kapitałowa: Co to takiego?

02 Wyższe emerytury dla kobiet po 65. roku życia

03 Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Okresowa emerytura kapitałowa: Co to takiego?

Okresowa emerytura kapitałowa dedykowana jest kobietom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. Wypłacana jest razem z emeryturą tym osobom, które ukończyły powszechny wiek emerytalny dla kobiet (60 lat) i jednocześnie należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Dodatkowy warunek jej otrzymania to ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach.

Okresowa emerytura kapitałowa zostanie przyznana tym kobietom, których suma środków na subkoncie ZUS jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego. Od 1 marca 2023 r. ten dodatek wynosi 294,39 zł. Do 28 lutego 2024 roku dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego wynosi więc 5887,80 zł.

Reklama

Jeżeli ta kwota jest niższa, to okresowa emerytura kapitałowa nie przysługuje. Jeżeli emerytka ma za mało środków na subkoncie, aby wypłacić jej dodatkowe świadczenie, to wówczas środki te doliczane są do podstawy, od której obliczana jest emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wyższe emerytury dla kobiet po 65. roku życia

Powszechny wiek emerytalny dla kobiet to wspomniane wcześniej 60 lat. Dla kobiet, które w tym wieku zdecydują się na nią przejść, ZUS wylicza świadczenie dzieląc zebrane składki przez dalsze prognozowane trwanie życia. Dla 60-latków wynosi ono obecnie 254,3 miesiąca. Po ukończeniu przez emerytkę 65. roku życia może więc dojść do ponownego przeliczenia składek.

Dotyczy to kobiet posiadających konto w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Po pięciu latach pobierania okresowej emerytury kapitałowej należy złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Jest to pokłosie obniżenia wieku emerytalnego w 2017 roku. Kto może dostać wyższą emeryturę? Dotyczy to kobiet, które przeszły na emeryturę przed 1 października 2017 r. i korzystały z OFE.

Zobacz także: Dodatki do emerytury, które zwiększą twoje świadczenie. To dużo więcej niż trzynasta emerytura

Wniosku o przeliczenie nie muszą składać emerytki, które były członkiniami OFE i nabyły uprawnienia do swojego świadczenia od 1 października 2017 r. Tym ZUS z urzędu obliczy ponownie świadczenie i zacznie wypłacać emeryturę docelową od dnia ukończeniu przez nie 65. roku życia.

Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć na trzy sposoby. Pierwszy to osobiste stawienie się w dowolnej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji można złożyć podanie pisemnie lub ustnie do protokołu. W oddziale ZUS dokument może złożyć również pełnomocnik osoby, która chce wystąpić o ponowne przeliczenie świadczenia.

Druga możliwość to złożenie wniosku o przeliczenie emerytury poprzez wysyłkę pocztą. Trzecią opcją jest skorzystanie z pośrednictwa polskiego urzędu konsularnego. Warto skorzystać z wcześniejszego złożenia wniosku, gdyż po przeliczeniu emerytura może być wyższa nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

CZYTAJ TAKŻE:

15. emerytura. Czy w 2023 roku będą dodatkowe pieniądze dla seniorów?

Dodatkowe pieniądze dla seniorów w czerwcu. Nie każdy emeryt wie o tych dodatkach

Emerycie uważaj, są nowe zasady w ZUS. Przekroczysz tę kwotę i nie dostaniesz emerytury