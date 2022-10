Czym Netflix zaskoczy w listopadzie? Oto najlepsze premiery filmowe i serialowe

Netflix w listopadzie: Nowości filmowe

Enola Holmes 2 - premiera 4 listopada

To już druga odsłona przygód Enoli - młodszej siostry Sherlocka Holmesa, która podobnie jak brat postanawia wkroczyć na ścieżkę kariery detektywa. Niestety bycie młodą kobietą nie ułatwia znalezienia pierwszych profesjonalnych zagadek wymagających rozwikłania. Gdy rozczarowana bezowocnymi poszukiwaniami zleceń Enola zamierza się poddać, na jej drodze pojawia się kobieta, która prosi o pomoc w odnalezieniu zaginionej siostry. Szybko okazuje się, że sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, a do rozwiązania zagadki dziewczyna musi zasięgnąć pewnej pomocy.

Zdjęcie "Enola Holmes 2" / Alex Bailey/Netflix © 2022 / materiały prasowe

Osobliwość - premiera 16 listopada

Akcja filmu "Osobliwość" rozgrywa się w 1862 roku w niewielkiej wiosce, którą zamieszkuje głęboko wierząca społeczność. Pewnego dnia do wioski przyjeżdża angielska pielęgniarka. Ma ona obserwować nastoletnią Annę, która, pomimo że przestała jeść, od czterech miesięcy nie umarła z głodu. Społeczność twierdzi, że to zasługa "manny z nieba", jednak pielęgniarka widząc pogarszający się stan dziewczyny, stara się dociec prawdy.

Kraina snów - premiera 18 listopada

Inspiracją do nakręcenia filmu "Kraina snów" był komiks "Mały Nemo w Krainie Snów". Główna bohaterka Nema wybiera się do świata marzeń zwanego Krainą Snów, a jej pragnieniem jest odnalezienie ojca, który rzekomo zaginął na morzu. W wyprawie towarzyszy jej Flip - opisywany jako pół człowiek i pół bestia z włochatą sierścią i kłami. Ich przygoda w Krainie Snów pełna jest niezwykłych zdarzeń, ale i niebezpieczeństw, którym muszą stawić czoła.

Pływaczki - premiera 23 listopada

"Pływaczki" to chwytająca za serce historia dwóch sióstr - Yusry i Sary, które uciekają przed wojną w Syrii, a ich celem są Igrzyska Olimpijskie w Rio. Siostry to doskonałe pływaczki, które gotowe są zaryzykować wszystko, aby spełnić swoje marzenie o olimpiadzie. Film ukazuje niezwykłą historię kobiet, które mimo przeciwności losu i tragizmu życia uchodźców wojennych dążą do swojego celu. Dramat został oparty na prawdziwych wydarzeniach.

Listopad w Netflixie. Nowe seriale oraz powroty tych dobrze znanych

Blockbuster - premiera 3 listopada

"Blockbuster" to nowa propozycja Netflixa skierowana do miłośników komedii. Grupa pracowników ostatniej na świecie stacjonarnej wypożyczalni wideo Blockbuster stara się ocalić firmę przed upadkiem. Ich starania nie ograniczają się tylko do zachowania swojego miejsca zatrudnienia, ale skierowane są w lokalną społeczność, która w erze cyfrowej zatraciła wspólne więzi.



The Crown, sezon 5. - premiera 5 listopada

Sezon 5 serialu "The Crown" poruszy wiele nowych problemów i skandali rodziny królewskiej. Akcja serialu przenosi widza do lat 90. Rozpad małżeństwa księżnej Diany i księcia Karola, tajemnice Windsorów i 40. rocznica objęcia tronu przez królową Elżbietę II to tylko niektóre z wielu wątków, które zdefiniują nowy sezon.

Zdjęcie "The Crown" / Netflix / materiały prasowe

1899 - premiera 17 listopada

To najnowsza produkcja twórców serialu "Dark", których znakiem rozpoznawczym jest mroczny nastrój spowity tajemnicą. Fabuła serialu "1899" rozgrywa się na pokładzie statku pasażerskiego płynącego z Europy do Nowego Jorku. Pewnego dnia na horyzoncie pojawia się niegdyś zaginiony statek. Zaskoczony kapitan wraz z załogą postanawiają zmienić kurs, aby sprawdzić dryfujący na oceanie okręt. Jednak ich decyzja na zawsze odmienia losy pasażerów. W międzynarodowej obsadzie serialu pojawił się polski aktor Maciej Musiał.

Szkoła dla elity - premiera 18 listopada

W listopadzie powrócą odcinki słynnego hiszpańskiego serialu młodzieżowego "Szkoła dla elity". Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego elitarna szkoła Las Encinas próbuje odbudować swoją reputację, tuszując skandale z przeszłości w tym śmierć kolejnego ucznia - Samuela. Jednak sezon 6. przynosi kolejne konflikty związane z dyskryminacją płciową, rasową, homofobią, a także przemocą domową.

Wednesday - premiera 23 listopada

Rodziny Addamsów chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Nowy serial Netflixa to opowieść o najstarszej córce Gomeza i Morticii - Wednesday. Nastoletnie rozterki związane z dojrzewaniem, rozpoczęcie nauki w nowej szkole, a także odkrywanie tajemniczej przeszłości rodziców to tylko niektóre z wyzwań stojących przed bohaterką. Jednocześnie Wednesday odkrywa i powoli doskonali swoje parapsychiczne umiejętności.

Zdjęcie "Wednesday": Jenna Ortega jako tytułowa bohaterka / Netflix / materiały prasowe

