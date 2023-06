W dalszym ciągu utrzymuje się bardzo wysokie, a w dużej części Polski nawet ekstremalnie wysokie zagrożenie pożarami lasów w większości województw. To wynik między innymi groźby suszy hydrologicznej w naszym kraju.

Ekstremalne zagrożenie

Na czwartek i piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił stan bardzo wysokiego oraz ekstremalnie wysokiego zagrożenia pożarami lasów dla większości województw w Polsce. Szczególnie niebezpieczna sytuacja będzie miała miejsce w piątek.

Jak można się przekonać na poniższych mapkach, już w czwartek w wielu regionach kraju zagrożenie pożarami lasów osiągnęło status ekstremalnego (najciemniejszy kolor). Niższe zagrożenie obowiązuje jedynie na południu Polski.

W piątek sytuacja alarmowa będzie jeszcze bardziej krytyczna. Strefa ekstremalnego zagrożenia pożarami lasów rozciągnie się na większość Polski, a w reszcie województw zagrożenie będzie bardzo wysokie. Najniższe stopnie zagrożenia - średnie - będą obowiązywać w południowej części województw małopolskiego i podkarpackiego.

Wody wciąż zbyt mało

Niestety, sytuacja hydrologiczna w naszym kraju obecnie nie sprzyja poprawie sytuacji. IMGW wydał ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obejmujące zlewnię Baryczy, Wkry i Pisy. Na rzekach wciąż mamy do czynienia ze spadkami stanu wody: na 49,5 proc. rzek notowana jest strefa wody niskiej.

Jak prognozują specjaliści z IMGW, w ciągu najbliższych dwóch tygodni nie przewiduje się takich opadów deszczu, które istotnie wpłynęłyby na poprawę sytuacji w tym zakresie.

Palący problem

Wszystko to sprawia, że sytuacja pod względem zagrożenia pożarowego w polskich lasach staje się coraz bardziej niekorzystna. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w ciągu zaledwie kilku ostatnich dni (od 27 do 31 maja) strażacy wyjeżdżali już do pożarów lasów 40-60 razy dziennie.

Według rzecznika prasowego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karola Kierzkowskiego, od początku roku w naszym kraju zanotowano 1413 pożarów lasów. Do największej liczby doszło w maju - w tym miesiącu zanotowano ich ponad tysiąc. W analogicznym okresie 2022 roku zanotowano 3690 pożarów lasów.

