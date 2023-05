Wyjątkowy zbiór w maju. Obrodziło w prawdziwe skarby

Oprac.: Dawid Zdrojewski WIADOMOŚCI LOKALNE

Grzybiarze ruszyli do lasów i cieszą się już tegorocznymi zbiorami. Pojawiły się już pierwsze koźlarze. To o tyle nietypowe, że zwykle rosną one dopiero od lipca.

Zdjęcie Zbór koźlarzy w Wielkopolsce / Piotr Krzyśka, Stanisław Skrzypczak/Lubuscy Łowcy Burz / facebook.com