Podwyżki cen prądu w 2024? To możliwe

Wszyscy dostawcy prądu w Polsce (Enea, Energa, PGE, Stoen i Tauron) złożyli już wnioski do URE o przyszłoroczną zmianę taryf. Jeszcze nie wiadomo, czy URE zaakceptuje nowe stawki, ale jeśli tak się stanie, nasze rachunki wzrosną nawet o 100 - 120 proc.

Wiele zależy również od tego, czy rząd zdecyduje się na przedłużenie zamrożenia cen prądu. To dzięki temu programowi płacimy za energię mniej, niż wynika z taryf. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie decyzja rządu, ale powinien ją podjąć do końca 2023 roku, najpóźniej na początku 2024 roku.

Mniejsze zużycie prądu. Jak zaoszczędzić na rachunkach?

Kupując urządzenia RTV i AGD warto zwrócić uwagę na ich klasę energetyczną. Od 2021 roku w sprzedaży są urządzenia o określeniach klasy energetycznej od A do G. A oznacza tu najwyższą klasę, a tym samym największe oszczędności w rachunkach za prąd. Klasyfikacja jest również kolorystyczna - A to kolor ciemnozielony, kolejne litery to jasnozielony, żółty, pomarańczowy aż do czerwonego G.

Urządzenia o wyższej klasie energetycznej są zazwyczaj droższe niż te, które są oznaczone kolorem czerwonym. Trzeba jednak uważać, by kupując tańszy sprzęt nie poczynić pozornych oszczędności. Być może będziemy musieli za niego zapłacić więcej, jeśli podliczymy nasze rachunki za prąd.

Rachunki za prąd. Uwaga na popularne błędy

Nawet kupując urządzenie o najwyższej klasie energetycznej, nie gwarantujemy sobie automatycznie obniżek rachunków. Często dotyczy to wybrania trybu "EKO", który mamy w pralkach czy w zmywarkach. Praca urządzeń w tym trybie trwa nieco dłużej, ale w ogólnym rozrachunku się opłaca. Warto też poczekać, aż pralka lub zmywarka będą całkowicie zapełnione przed użyciem.

To samo dotyczy używania kuchenki i piekarnika. Posiadają one często funkcję szybkiego nagrzewania, która zabiera wiele energii. Nie zawsze przecież musimy mieć gorący piekarnik natychmiast, dłuższy tryb zużyje mniej energii. Potrawy najlepiej gotować pod przykryciem, wtedy skraca się czas ich przyrządzania.

Dokonując zakupu sprzętów, warto sprawdzić, czy mają funkcję automatycznego wyłączania po użyciu. Lokówki, prostownice lub żelazka wyłączą się same, nawet jeśli o nich zapomnimy. To duża oszczędność, bo przedmioty, które się nagrzewają, czerpią sporo energii elektrycznej.

Rachunki za prąd. Jakie żarówki wybrać?

Warto pomyśleć o wymianie żarówek z tradycyjnych na led. Jedna żarówka led o mocy 5 W zamiast zwykłej 40 W to rachunki mniejsze o około 5 zł w skali miesiąca. A przecież nie mamy w domu jednej lampy.

Trzeba też pamiętać o gaszeniu światła w pomieszczeniach, z których nie korzystamy. Czasem w mieszkaniu przyda się małe przemeblowanie tak, by jak najdłużej korzystać ze światła dziennego. Przestawienie biurka w inne miejsce decyduje o tym, jak wcześnie zapalimy lampę.

Oszczędzanie energii elektrycznej to również optymalne korzystanie z ogrzewania. Dotyczy to zwłaszcza mieszkań czerpiących ciepło z prądu. Polacy zazwyczaj utrzymują w domu temperaturę w okolicach 20 stopni Celsjusza. Obniżenie jej do 20 stopni w ciągu dnia, a do 18 w nocy nie zaszkodzi naszemu zdrowiu, a pomoże sporo oszczędzić na prądzie. Lepiej założyć ciepłą bluzę lub okryć się kocem niż rozkręcać grzejniki na pełną moc. Oszczędzamy w ten sposób nie tylko pieniądze, ale również chronimy środowisko.

Rachunki za prąd. Tryb czuwania a oszczędzanie energii

Często nawet wyłączone sprzęty pobierają energię, mimo że są w trybie czuwania. Warto wyłączyć je wtedy z kontaktów. Dotyczy to konsoli, dekodera, komputera, czy telewizora. Ich uruchomienie będzie trwało nieco dłużej, ale pozwoli oszczędzić na rachunkach za prąd.

To samo dotyczy pozostawiania włączonych do kontaktu ładowarek. Nawet, gdy nie ładujemy telefonu, pozostawiona w gniazdku ładowarka pobiera prąd. Jest to wprawdzie wydatek około 5 zł rocznie, ale jeśli domowników jest więcej, ta kwota rośnie.