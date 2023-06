Będą "Wiejskie Potańcówki". Ile pieniędzy można dostać?

Oprac.: Marcin Szałaj Ciekawostki

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił program "Potańcówki Wiejskie", który ma na celu wsparcie inicjatyw krzewiących lokalne tradycje, przede wszystkim muzyczne i taneczne. W budżecie do podziału czeka 500 tys. złotych. Zgłosić można się było do 16 czerwca. Do końca lipca zostanie ogłoszona lista beneficjentów. Kto mógł ubiegać się o dofinansowanie na organizację wiejskiej potańcówki? Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania? Kiedy będą ogłoszone wyniki?

Zdjęcie Termin składania wniosków do programu "Potańcówka Plus" upływa już 16 czerwca! To ostatni moment na wypełnienie (dość długiego) wniosku. / Marek Szandurski / East News