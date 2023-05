Moja Woda 2023. Kiedy rusza nabór wniosków? Co można sfinansować?

Oprac.: Marcin Szałaj Polska

Znamy termin składania wniosków do tegorocznej edycji programu "Moja Woda" 2023. Przypomnijmy, że w zeszłym roku nabór nie wystartował. W tym roku ma być inaczej, niewykluczone jest także zwiększenie budżetu przeznaczonego na dotacje. To niejedyny program, z którego można dostać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę. Kiedy ruszają zapisy do "Mojej Wody"? Czy można łączyć dotacje rządowe i lokalne?

Zdjęcie W piętnaście minut z dachu o powierzchni 100 m2 można zebrać nawet 200 litrów deszczówki. / Arkadiusz Ziolek / East News