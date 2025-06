Syn ostatniego szacha przerywa milczenie. Wzywa do rewolucji

- Republika Islamska osiągnęła swój kres i upada. Chamenei ukrył się pod ziemią jak przestraszona mysz i stracił kontrolę nad sytuacją. To, co się zaczęło, jest nieodwracalne - przekazał w opublikowanym nagraniu syn ostatniego szacha Iranu, nawiązując do wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Cyrus Reza Pahlawi wprost wezwał rodaków do rewolucji. - Teraz jest czas, aby powstać. Czas odzyskać Iran - podkreślił.