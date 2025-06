Portal przypomniał, że premier Izraela Benjamin Netanjahu nie wykluczył w poniedziałek w wywiadzie dla telewizji ABC News ataku na Chameneia i podkreślił, że taki ruch "nie eskalowałby konfliktu, ale go zakończył".

Trump o Chameneiu: Na razie nie zamierzamy go likwidować

We wtorek prezydent USA Donald Trump powiedział, że wie, gdzie przebywa Chamenei. "Dokładnie wiemy, gdzie tak zwany najwyższy lider się ukrywa. Jest on łatwym celem, ale jest tam bezpieczny. Nie zamierzamy go likwidować (zabijać!), przynajmniej na razie" - napisał Trump w serwisie Truth Social.