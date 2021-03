Kolejny poseł przechodzi do sejmowego klubu Szymona Hołowni. - Nie zapisuję się do żadnego stowarzyszenia, ani do żadnej partii. Pozostaję posłem bezpartyjnym, ale zrzeszonym w kole parlamentarnym Polska 2050 – powiedział Interii poseł Tomasz Zimoch, który niedawno odszedł z Koalicji Obywatelskiej.

Zdjęcie Tomasz Zimoch w Sejmie / Jakub Kamiński /East News

Tomasz Zimoch jest posłem bezpartyjnym, ale do Sejmu dostał się z list Koalicji Obywatelskiej. Kilka tygodni temu opuścił ten klub i miał działać jako poseł niezrzeszony. Wątpliwości na temat jego obecności w KO narastały od dłuższego czasu. Zimoch otwarcie przyznawał, że w tym klubie nie czuje się najlepiej.

Dziś Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca koła parlamentarnego Polska 2050 ogłosiła, że Zimoch dołącza do najmłodszego koła w parlamencie.

- Samodzielnie w Sejmie nie można działać. Jeśli mam normalnie działać w komisjach, jeśli mam aktywnie realizować mandat, to muszę mieć reprezentację. Poseł niezrzeszony jest właściwie tego pozbawiony - powiedział Interii Tomasz Zimoch.

- Nie zapisuję się do żadnego stowarzyszenia, ani do żadnej partii. Pozostaję posłem bezpartyjnym, ale zrzeszonym w kole parlamentarnym Polska 2050 - podkreśla parlamentarzysta z Łodzi.

Tym samym koło parlamentarne Polski 2050 liczy już pięć osób. Znajdują się w nim trzy posłanki: Hanna Gill-Piątek, Joanna Mucha i Paulina Hennig-Kloska, a także senator Jacek Bury.

Łukasz Szpyrka

Zdjęcie Szymon Hołownia / Andrzej Iwanczuk /Reporter / Reporter