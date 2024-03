Otyłość. Naukowcy alarmują o problemie

W ciągu ostatnich kilku dekad liczba osób z otyłością na świecie znacząco wzrosła i obecnie wynosi już ponad miliard, z czego 880 milionów to dorośli, a 159 milionów to dzieci. Oznacza to, że mniej więcej co ósmy mieszkaniec globu zmaga się z tą chorobą. Co gorsza, nic nie wskazuje na to, by trend miał się w najbliższym czasie odwrócić.