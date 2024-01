Psychiatrzy, z którymi rozmawiamy, są zgodni - coraz więcej Polaków zwraca się do nich po fachową pomoc.

- To pocieszające, że świadomość w tym temacie rośnie. Pacjenci najczęściej zgłaszają się z depresją, zaburzeniami lękowymi oraz uzależnieniami od różnych substancji - mówi Interii Marcin Kuna, lekarz w trakcie specjalizacji ze Szpitala Tworkowskiego.

Pierwsza wizyta u psychiatry może być przełomowym momentem pełnym napięcia, obaw, ale również nadziei na poprawę stanu psychicznego.

Zwykle zaczyna się od uznania, że coś jest nie w porządku. To moment, w którym zakłócone myśli, uczucia czy zachowania stają się zbyt trudne do zignorowania. Osoba decyduje się na skorzystanie z pomocy specjalisty, aby zrozumieć i zarządzać tym, co dzieje się w jej umyśle.

Czekała kilkanaście lat

Ania, dziś 29-latka z zaburzeniami lękowymi, zwlekała z tym zbyt długo. Dlaczego?

- Miałam "wdrukowane" poczucie, że zgłaszając się do gabinetu, przyznam, że "coś jest ze mną nie tak", że jestem psychicznie chora. W dzieciństwie mama używała psychiatry jako straszaka do pozbycia się moich lęków. Absurdalne, wiem - opowiada w rozmowie z Interią.

Kobiecie kilkanaście lat zajęło przekonanie się, że umówienie wizyty u specjalisty pomoże odzyskać jej życiową równowagę.

- 10-15 ataków paniki dziennie mnie wykańczało. Nie byłam w stanie normalnie egzystować. Tak bardzo bałam się leków, ale w końcu zdecydowałam się na ten krok.

Wizyta okazała się zbawienna, a lekarka empatyczna i kompetentna.

- Dziś wiem, że tabletki pomogły wrócić dawnej Ani na dobre tory. Jedna z najlepszych decyzji w moim życiu.

Pierwsza wizyta u psychiatry. Co muszę wiedzieć?

Oczekiwania i obawy towarzyszące pierwszej wizycie u psychiatry są zrozumiałe, ale warto pamiętać, że specjaliści są tam, aby pomagać, zrozumieć i znaleźć skuteczne strategie radzenia sobie z trudnościami.

Pacjent zazwyczaj jest zachęcany do dzielenia się swoją historią życia, myślami i uczuciami. Psychiatra stara się zrozumieć kontekst, w którym on funkcjonuje i identyfikować potencjalne obszary problemowe.

- Jesteśmy po to, by pomóc, a nie oceniać. Zrozumieć, a nie krytykować. Lekarz podczas wizyty przeprowadzi badanie, będzie pytać o szczegóły. W przypadku uzależnień - o początki, przyjmowane ilości substancji, powód, odczucia, choroby przewlekłe. Warto być na to przygotowanym - wyjaśnia Kuna.

Lekarka przypomina też o tajemnicy psychiatrycznej zabezpieczającej pacjenta.

Po dokładnym zrozumieniu sytuacji lekarz może przedstawić swoje spostrzeżenia i ewentualną diagnozę. Wspólnie opracowywany jest plan leczenia uwzględniający różne terapie, leki czy inne formy wsparcia.

Ile to kosztuje?

Z pomocy psychiatry - podobnie jak innych lekarzy - możemy skorzystać zarówno prywatnie, jak i w ramach NFZ.

Spotkanie z lekarzem, za które zapłacimy my, może odbyć się jeszcze tego samego dnia. Ceny? Zależne od miasta.

W Warszawie najczęściej jest to przedział od 250 do 400 złotych lub więcej za jedną wizytę. Koszalin? 120-300 złotych. W Lublinie ceny wahają się od 150 do 300 złotych.

W przypadku ścieżki publicznej na pomoc czasem trzeba poczekać dłużej. Przykładowo - średni czas od umówienia wizyty na Mazowszu to około 184 dni. W województwie pomorskim - 235 dni, a w Świętokrzyskiem 32.

Są też placówki z niechlubnymi rekordami. Pierwszy wolny termin Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci na warszawskiej Woli, przy Szlenkierów 10, oferuje 6 października... 2028 roku.

Z kolei w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy ul. Pilickiej 21 umówić można się na 24 lutego 2027 roku.

Takie terminy widnieją na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dla przykładu, w jednej z poradni zdrowia psychicznego w Kielcach - działającej w ramach Caritas Diecezji Kieleckiej - wolne miejsce znajdziemy 17 stycznia tego roku.

Lepsza pomoc dla uzależnionych

Marcin Kuna podkreśla, że - jeśli chodzi o leczenie uzależnień - w naszym kraju dostępność placówek jest lepsza niż w przypadku innych problemów.

- Miejsce możemy znaleźć właściwie z dnia na dzień, nawet w stolicy. Zarówno do psychoterapeutów, jak i psychiatrów oraz ośrodków. Pamiętajmy, że skierowanie na oddział może wypisać każdy lekarz, nie tylko psychiatra. To skraca czas oczekiwania.

I podkreśla: proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości, ale odwagi. Warto zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

