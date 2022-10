Jak rozmawiać z lekarzem? Najważniejsze zasady skutecznej komunikacji

Zacznijmy od początku. Skuteczna komunikacja zaczyna się do dobrze przygotowanego komunikatu.

Jak rozmawiać z lekarzem?

Jak zatem stworzyć dobry komunikat, by skuteczniej porozumieć się z lekarzem?

Używaj łatwego do zrozumienia słownictwa , nie staraj się na siłę wplatać medycznych sformułowań, które znajdziesz chwilę wcześniej w sieci

, nie staraj się na siłę wplatać medycznych sformułowań, które znajdziesz chwilę wcześniej w sieci Postaraj się mówić konkretnie i zwięźle . Jest to szczególnie ważne, bo lekarz ma zazwyczaj ograniczony czas na przyjęcie jednego pacjenta

. Jest to szczególnie ważne, bo lekarz ma zazwyczaj ograniczony czas na przyjęcie jednego pacjenta Bądź empatyczny, dlatego też nie trać swojego czasu i czasu lekarza na opowiadanie o innych sprawach , niż o takich, które mają wpływ na diagnozę

, niż o takich, które mają wpływ na diagnozę Twój komunikat będzie bardziej zrozumiały dla lekarza, jeśli weźmiesz pod uwagę to, czego on od nas oczekuje

Lekarz będzie oczekiwał od pacjenta, że uzyska podczas wywiadu niezbędne w diagnozie i leczeniu informacje. Oprócz tego wchodzi także w rolę osoby, która ma za zadanie przekonać pacjenta do współpracy i wybranego sposobu leczenia. A także przekazać w jak najbardziej zrozumiały sposób plan leczenia, informacje dotyczące choroby, potrzebnych badań i rokowania. Medyczne zalecenia to nie wszystko - lekarz powinien również zachęcić pacjenta do zmian w trybie życia, które będą pomocne w szybszym wracaniu do zdrowia.

Lekarz powinien wzbudzać nasze zaufanie, być wiarygodny i życzliwy, ale przy tym profesjonalny. Do każdego z pacjentów starać się podchodzić indywidualnie, a w wywiadzie więcej słuchać niż mówić. Lekarz powinien używać zrozumiałego dla pacjenta języka i unikać skomplikowanych sformułowań medycznych. Jego zadaniem jest także zachęcanie do tego, aby pacjent przekazał mu konkretną informację zwrotną, co będzie niezbędne do postawienia prawidłowej diagnozy. Podczas rozmowy ważne są pytania, ale tylko takie, które zostaną zadane w sposób otwarty. Najlepiej, aby lekarz zadawał je w taki sposób, by jak najwięcej dowiedzieć się o problemach zarówno somatycznych, jak i psychologicznych.

Jak przygotować się do wizyty u lekarza

W jaki sposób pacjent powinien przygotować się do wizyty u lekarza, by skutecznie się z nim porozumieć?

Każda wizyta u lekarza niesie za sobą stres i towarzyszącą mu niepewność, dlatego przekraczając próg gabinetu tworzymy w głowie pewne oczekiwania. Skuteczna komunikacja to też taka, która przebiega w atmosferze wzajemnego szacunku. Pomoże nam ona uzyskać lepszy efekt naszego przyszłego leczenia.

Chwila skupienia w ciszy zawsze dobrze robi. Szczególnie, kiedy mamy ograniczony czas na wizytę i musimy dość szybko przekazać lekarzowi istotne informacje o naszym samopoczuciu. Ważne jest spisanie wszystkich przyjmowanych leków i objawów, które nas niepokoją. Zabierz ze sobą całą dokumentację medyczną, a żeby usprawnić przebieg wizyty przygotuj ją wcześniej i ułóż chronologicznie.

Twoim zadaniem podczas wizyty u lekarza jest także dokładne słuchanie. Nie wychodź z gabinetu zanim nie będziesz miał pewności, że wszystko zrozumiałeś i dostałeś wszystkie potrzebne recepty i skierowania. Dopytuj, kiedy nie masz pewności, że wszystko dobrze zapamiętałeś.

Jeśli bardzo stresują cię wizyty u lekarza, zawsze możesz poprosić, by w gabinecie towarzyszyła ci bliska osoba. Ona zazwyczaj podchodzi do usłyszanych informacji bez emocji i jej komunikacja z lekarzem przez to może być bardziej rzeczowa.

Nie ukrywaj informacji medycznych

Kiedy lekarz cię o coś zapyta, zawsze mów prawdę. Nie ukrywaj żadnych informacji o stanie swojego zdrowia. Nawet takich, które mogą wydawać ci się nieistotne. Wstyd zostawiamy zawsze przed gabinetem i na wizycie mówimy o wszystkich, nawet tych intymnych dolegliwościach. Lekarza obowiązuje tajemnica lekarska i wszystko, co wstydliwe, pozostaje tylko pomiędzy nim a tobą.

Powinieneś pamiętać o tym, że każdy pacjent ma zapewnione prawo do informacji, do poszanowania intymności i godności, do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych i do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza (DU 2012 poz. 159).

Co się dzieje, kiedy nie zostaniesz wystarczająco dobrze poinformowany o diagnozie, możliwościach przebiegu choroby, ale też leczenia? Odczuwasz jeszcze większy lęk i bardzo trudno współpracuje ci się z lekarzem. Pamiętaj także, że zawsze masz prawo do zmiany lekarza. To, czy jesteś usatysfakcjonowany z komunikacji z lekarzem ma duży wpływ na proces leczenia.

Klaudia Katarzyńska