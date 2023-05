Zwyciężyła w wyborach w Indiach dwa tygodnie po swojej śmierci

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Kandydatka w wyborach do rady miejskiej w Hasanpur w indyjskim stanie Uttar Pradesh wygrała wyścig o stanowisko. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że kobieta zmarła niespełna dwa tygodnie wcześniej. Mimo to oddawano na nią głosy, ponieważ miał być to "wyraz należytego jej szacunku".

Zdjęcie Wybory w Indiach, zdj. ilustracyjne / SAM PANTHAKY / AFP