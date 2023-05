Rodzina z Salt Lake City z USA postanowiła poddać się testom DNA, aby dowiedzieć się więcej o swojej przeszłości i dziedzictwie. Nie spodziewali się jednak, że badania zrobione "dla zabawy" wywrócą ich życie do góry nogami.

Testy DNA "dla zabawy". Okazało się, że wychowują syna obcej osoby

Donna Johnson i jej mąż Vanner nie przypuszczali, że ich życie zmieni się bezpowrotnie, gdy zapoznają się z wynikami zleconych badań. Mama dwójki dzieci była zszokowana. "Czytając wyniki testów DNA, pomyślałam, że zaszła jakaś pomyłka" - cytuje słowa kobiety portal brytyjskiego dziennika "The Sun".

Z opisu badania wynikało, że Vanner jest ojcem jedynie ich najstarszego syna. Badanie wykazało, że ojciec młodszego jest nieznany. Kobieta starała się zrozumieć, jak to możliwe, że wychowują syna obcej osoby. Gdy opanowała emocje uzmysłowiła sobie, że do pomyłki musiało dojść w klinice in vitro.



Para pobrała się w 2003 roku, po czym urodził się ich pierwszy syn Vanner Junior. Niestety, problemy zdrowotne sprawiły, że kolejne naturalne poczęcie nie było możliwe. Wtedy Donna i Vanner zdecydowali się na in vitro. Drugi syn, Tim, urodził się w 2008 roku.



Kiedy Tim podrósł, matka zauważyła, że nie jest zbyt podobny do brata ani taty, ale zlekceważyła te fakty, bo "często zdarza się, że rodzeństwo nie jest do siebie podobne".