USA: Po 17 latach małżeństwa dowiedzieli się, że są kuzynami. "Chciałam rozwodu"

Małżeństwo Amerykanów podzieliło się swoją historią na TikToku. Jakiś czas temu Celina postanowiła zbadać swoje pochodzenie. Zaczęła analizować drzewo genealogiczne swojej rodziny. Okazało się, że jej mąż może być także jej kuzynem - podaje "Daily Mail".

Kuzyni małżeństwem: Internauci podzieleni

Kobieta nie mogła uwierzyć własnym oczom. Natychmiast poinformowała o wszystkim męża. Para postanowiła poddać się testom DNA. Jakież było ich zdziwienie, gdy przypuszczenia Celiny się potwierdziły. Amerykanka przyznała, że wiadomość o tym, że Joseph jest jej kuzynem, na początku ją załamała. Zaczęła zastanawiać się wówczas, czy powinna rozwieść się z mężem. Z czasem jednak kobieta pogodziła się z prawdą. Jak sama przyznaje - "nie wyobraża sobie życia bez ukochanego".

Swoją historią Celina i Joseph podzielili internautów. Niektórzy z nich nie wierzą, że Celina i Jospeh nie wiedzieli wcześniej, że są spokrewnieni. Szczególnie, że mają bardzo podobne rysy twarzy. Z kolei inni twierdzą, że nie są w stanie zrozumieć, dlaczego po poznaniu wyników testów DNA, para zdecydowała się zostać razem.

Jak przyznają małżonkowie, pomimo, że są spokrewnieni, to trójka pociech jest całkowicie zdrowa. - Moje dzieci i mój mąż są dla mnie wszystkim. Nie pozwolę, aby odrobina krwi zniszczyła to, co stworzyliśmy, tę piękną rodzinę - cytuje Celinę "Daily Mail".