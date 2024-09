Rodzina Albino przeprowadziła się do Oakland w Kalifornii latem 1950 roku. Luis Armando oraz piątka jego rodzeństwa przenieśli się tam z matką z Puerto Rico. Wkrótce później doszło do rodzinnego dramatu.

W lutym 1951 roku sześcioletni Luis Armando Albino wybrał się do parku wraz ze swoim 10-letnim bratem Rogerem. W pewnej chwili zwróciła się do niego kobieta i obiecała kupić mu słodycze. Chłopiec został przez nią porwany. Jak miało się później okazać, w ten sposób trafił na Wschodnie Wybrzeże.

Szczęśliwe zakończenie poszukiwań. Mężczyzna odnaleziony po ponad 70 latach

Dopiero cztery lata później, podczas wspólnie spędzanego z bliskimi wieczoru, kobieta poczuła iskrę inspiracji, która doprowadziła do odnalezienia Albino. "Zaczęłam wymieniać wszystkie imiona rodzeństwa mojej mamy, a kiedy doszłam do najmłodszego, Luisa, dziecka, zatrzymałam się w połowie zdania. Nie potrafię wyjaśnić, co czułam, ale powiedziałam: "Nie sądzę, żeby ta osoba, którą znalazłam na Ancestry, była przyrodnim bratem, jak początkowo myślałam. Myślę, że to brat, który został porwany" - powiedziała Alequin cytowana przez LA Times.