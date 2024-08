Informację o ujęciu jednego z najbardziej poszukiwanych zbiegów przekazał w niedzielę "New York Post". Antonio "El Diablo" Riano poszukiwany był przez służby od 20 lat w związku z tragedią z 2004 roku w mieście Hamilton w stanie Ohio w USA.

Meksyk. Zbieg wpadł po 20 latach. Pracował jako policjant

Przed laty przed tamtejszym barem doszło do strzelaniny, w której zginął 25-letni Benjamin Becarry. Mężczyzna został postrzelony w twarz. Ustalono, że wdał się on w kłótnię, która zakończyła się tragicznie. Policjanci ustalili, że za spust pociągnął Riano.

Od tamtej pory "El Diablo" był na szczycie listy osób poszukiwanych przez biuro szeryfa w hrabstwie Butler w Ohio. Po dwóch dekadach nastąpił przełom - zbieg został zatrzymany w czwartek w Meksyku. Okazało się, że pracował tam jako... policjant. 72-letniego obecnie Riano przetransportowano samolotem do Cincinnati, a następnie przewieziono go do więzienia w hrabstwie Butler.