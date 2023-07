Zniszczyli zabytkową kolumnę. Trop prowadził do bazy USA

Dwóch żołnierzy USA pomazało czerwoną farbą kolumnę zabytkowej Bazyliki Paladiana we Włoszech po czym uciekło z miejsca zdarzenia. Policja odnalazła sprawców po tygodniu. Teraz młodym wojskowym, 23- i 29-latkowi, grozi do trzech lat więzienia, do 10 tysięcy euro grzywny i wewnętrzne postępowanie przed wymiarem sprawiedliwości.