Mnożą się ataki na Koloseum. Władze walczą z plagą aktów wandalizmu

Mnożą się akty wandalizmu w rzymskim Koloseum. Włoskie media donoszą o nastolatkach, którzy próbują nanosić na mury rozmaite napisy czy wręcz usiłują oderwać fragmenty kamienia, by zabrać je ze sobą "na pamiątkę". W ostatnich dniach doszło do dwóch kontrowersyjnych sytuacji, choć lokalny przewodnik podkreśla, że te zdarzają się nagminnie. Przyłapanym nastolatkom grozi teraz do pięciu lat więzienia, a także surowa grzywna.