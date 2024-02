Złe wieści dla turystów w Paryżu. Nie skorzystają z popularnej atrakcji

Wieża Eiffla przez kolejny dzień jest zamknięta dla turystów

Pracownicy należący do związków zawodowych protestują, ponieważ ich zdaniem ratusz źle zarządza finansami zabytku. Zdaniem strajkujących doszło do niedoszacowania kosztów pracy i prognoz związanych z przychodami z rocznej frekwencji turystów na obiekcie.

Co roku wieżę Eiffla odwiedza ok. sześć mln turystów , w tamtym roku było to 6,3 mln osób, jednak w 2024 roku szacuje się, że ta liczba może być znacznie wyższa z uwagi na odbywające się w Paryżu Igrzyska Olimpijskie. Uwzględniając zwiększone zainteresowanie zabytkiem, planowane prace konserwacyjne powinny być szczególnie zaplanowane i wzmożone w tym okresie, jednak zdaniem protestujących jest wręcz odwrotnie.

Strajk pracowników wieży Eiffla

We wspólnym oświadczeniu - związki zawodowe CGT i FO - wezwały miasto Paryż do "rozsądnego podejścia do swoich zobowiązań finansowych, aby zapewnić przetrwanie pomnika i firmy, która go obsługuje". Alexandre Leborgne, przedstawiciel związku zawodowego CGT przekazał, że ratusz "na razie odmawia negocjacji".