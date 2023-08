Od pięciu do sześciu tysięcy obywateli Rosji może zostać zmuszonych do wyjazdu z Łotwy. Mowa o nielegalnie przebywających w kraju osobach, do których łotewskie władze wystąpią z żądaniem opuszczenia terenu państwa. Osobom nieuprawnionym do pobytu we wrześniu zostaną wysłane specjalne listy. Obywatele Rosji niezainteresowani uzyskaniem pozwolenia na pobyt będą mieć trzy miesiące na wyjazd z kraju.