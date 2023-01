Służby nie przekazują szczegółowych informacji na temat zdarzenia.

Podejrzane paczki w ukraińskich ambasadach

30 listopada 2022 roku w ambasadzie Ukrainy w Madrycie doszło do wybuchu. Na miejscu doszło do eksplozji pakunku, który został dostarczony do placówki. Na skutek zdarzenia jedna osoba została ranna.

Po wybuchu szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba zarządził wzmocnienie ochrony ukraińskich ambasad. Zdaniem Kułeby był to przykład "nowej formy terroru" . Po eksplozji w Madrycie do ukraińskich ambasad w różnych krajach zaczęto wysyłać zakrwawione paczki.

Podejrzane przesyłki otrzymała także ukraińska dyplomacja w Polsce.