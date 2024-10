- Kadyrow chce podporządkować sobie Dagestan. Być może pamiętacie historię sprzed pięciu lat, kiedy Kadyrow odciął terytoria od Inguszetii i przyłączył je do Czeczenii. Mimo masowych demonstracji Inguszów Moskwa przymykała na to oko, więc Kadyrowowi się to udało. Dziś chce rozszerzyć swoją władzę także na Dagestan - wyjaśnił.