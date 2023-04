W ubiegły weekend w meksykańskim kurorcie Cancun miały miejsce poszukiwania osób zaginionych. Objęły one m.in. tereny zalesione czy leje krasowe zwane cenotami, charakterystyczne dla Meksyku. Skutkiem działań policji było odnalezienie ośmiu ciał.

Meksyk: Poszukiwania osób zaginionych. Znaleziono osiem ciał

Główny prokurator stanu Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, przemawiając do rodzin osób zaginionych, zobowiązał się do przeprowadzenia dalszych poszukiwań i identyfikacji. Poinformował także, że pięć ciał odnalezionych zostało na opuszczonym placu budowy. Mogły znajdować się tam od tygodnia do dwóch miesięcy; trzy z nich zostały zidentyfikowane jako osoby zaginione wcześniej. W innym miejscu na obrzeżach Cancun odkryto także szczątki trzech osób, które nie zostały jeszcze zidentyfikowane.

Ciała znalezione zostały w jednej z biedniejszych dzielnic około 10 mil od plaży i strefy hotelowej w Cancun, w niedalekiej odległości od lotniska. Oprócz śledczych w poszukiwaniach brali udział także wolontariusze, w tym krewni osób zaginionych, a także specjalnie wyszkolone psy.

Po odnalezieniu zwłok władze państwowe wydały oświadczenie w mediach społecznościowych, w których wezwały ludzi do tego, aby "nie publikowali i nie udostępniali fałszywych informacji, które tylko szkodzą wizerunkowi stanu Quintana Roo".

W Cancun odkryto zwłoki. Kolejny raz w tym miesiącu

Jak informuje CBS News, na liście zaginionych znajduje się w Meksyku ponad 112 tysięcy osób, a poszukiwania tajnych grobów stały się powszechne w kraju. Obecnie przeprowadzane są one w Cancun - nazywanym rajem dla turystów.

Potajemne składowiska zwłok są często wykorzystywane przez kartele narkotykowe, które w taki sposób pozbywają się ciał swoich ofiar. Brak pomocy ze strony urzędników sprawił, że wielu członków rodzin podejmuje samodzielne poszukiwania bliskich, którzy zaginęli.

Na początku kwietnia w Cancun zginęło także czterech mężczyzn w sporze związanym z rywalizacją gangów narkotykowych. Ciała znaleziono w strefie hotelowej miasta w pobliżu plaży.