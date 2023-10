Tysiąc euro grzywny zapłacić musi słynny włoski pisarz i publicysta Roberto Saviano, który obraził premier Włoch Giorgię Meloni - tak orzekł sąd. Sprawa swój początek ma w 2020 roku, kiedy to autor obrażał i krytykował polityków prawicy za opowiadanie się przeciwko przyjmowaniu imigrantów. W gronie tym była również obecna szefowa włoskiego rządu i to ona wniosła pozew. Pisarzowi groziło nawet do trzech lat więzienia.