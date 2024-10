Ptasia grypa H5N1 została potwierdzona u świni na przydomowej farmie w Oregonie. To pierwszy taki przypadek w kraju - poinformował w środę amerykański Departament Rolnictwa. Tamtejsze świnie nie były przeznaczone do komercyjnych dostaw żywności. Mimo to zdarzenie wywarło wpływ na ceny wieprzowiny.