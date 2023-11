Mieszkańcy Nowej Zelandii (i nie tylko) co roku wybierają w głosowaniu swojego ulubionego ptaka. Rok 2023 jest jednak wyjątkowy, ponieważ głosowanie dotyczy Ptaka Stulecia. Konkurs prawdopodobnie przebiegałby bez zakłóceń, gdyby nie wmieszał się do niego znany komik John Oliver, który ostro lobbuje za swoim faworytem. Do konkursu napłynęło tyle głosów, że trzeba było opóźnić ogłoszenie wyników.