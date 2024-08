- Nasi ludzie zawsze walczyli o więcej bezpieczeństwa, więcej Secret Service , a on wiedział, że nie mieliśmy tego wystarczająco - powiedział Donald Trump w wywiadzie z psychologiem-celebrytą Philem McGraw, znanym jako Dr Phil.

- Myślę, że w pewnym stopniu to wina Joe Bidena i Kamali Harris . Jestem ich przeciwnikiem. Używali aparatu władzy jako broni przeciwko mnie (...) Nie byli zbyt zainteresowani moim zdrowiem i bezpieczeństwem - dodał.

Sugerował też, że do zamachu przyczyniła się retoryka demokratów i oskarżanie go o zagrażanie demokracji.

- To była ich standardowa linia, wystarczy ciągle to mówić i wiesz, że to może zmotywować zabójców czy potencjalnych zabójców. Może ten pocisk był wynikiem ich retoryki - powiedział, pytany przez prezentera, czy jego oponenci byliby zadowoleni, gdyby zginął w zamachu.