W kwietniu 2024 r. funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego aresztowali podejrzanych w Duesseldorfie (Nadrenia Północna-Westfalia) i Bad Homburgu (Hesja). Przeszukano też ich domy i miejsca pracy. Śledczy wskazują, że w chwili zatrzymania podejrzani prowadzili negocjacje dotyczące projektów badawczo-rozwojowych , które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia chińskiej marynarki wojennej - wynika z komunikatu prokuratury.

Według niej główny podejrzany pracował od 2017 r. jako agent jednego z pracowników ministerstwa bezpieczeństwa Chin . Korzystając z pomocy firmy należącej do dwojga domniemanych wspólników ( małżeństwa ), uzyskał informacje na temat innowacyjnych technologii , które mogłyby zostać wykorzystane w celach wojskowych. Za pośrednictwem firmy małżonkowie nawiązali kontakt z firmami i instytucjami naukowymi - podano w komunikacie.

Prokuratura poinformowała, że od lutego 2017 r. do kwietnia 2024 r. podejrzani regularnie zbierali informacje, które mogłyby być przydatne w szczególności do rozszerzenia chińskiej siły bojowej na morzu. Obejmowało to ustalenia dotyczące m.in. silników łodzi, systemów napędowych pojazdów opancerzonych i dronów. Główny podejrzany przekazywał te informacje chińskiemu pracownikowi.