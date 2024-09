Zagrożenie pogodowe jest realne. Czesi podjęli radykalne działania

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Czesi pozbywają się nadmiaru wody

Obecnie ze zbiorników na Wełtawie wypływa dwa razy więcej wody, niż do niej wpływa. Zrzut wody wynosi 80 tys. litrów wody na sekundę . W ten sposób Czesi przygotowują się na spodziewane nadejście fali powodziowej.

Minister poinformował również, że sytuacja cały czas jest monitorowana i kolejne działania będą dostosowywane do aktualnych warunków pogodowych.

Masa wody spadnie na Czechów

Meteorolodzy prognozują, że od czwartku do niedzieli w niektórych miejscach Czech spadnie od 150 do 250 mm wody, a we wschodniej części kraju suma opadów może sięgnąć nawet 300 mm.