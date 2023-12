Batty odnalazł się po sześciu latach u podnóży Pirenejów we Francji. Idącego poboczem szosy chłopca zauważył w nocy przypadkowy kierowca dostawczej ciężarówki . Teraz nastolatek wrócił do Wielkiej Brytanii i przyznał, że kłamał w sprawie okoliczności odnalezienia.

Wielka Brytania: Odnalezienie nastolatka. Nowe fakty w sprawie

- Kłamałem, próbując chronić mamę i dziadka , ale zdałem sobie sprawę, że i tak prawdopodobnie zostaną złapani - relacjonował w wywiadzie dla "The Sun". Nastolatek przekonywał wcześniej, że zanim został zauważony, przez cztery dni samotnie wędrował po górach, bo się zgubił.

Babcia Alexa stwierdziła, że matka i dziadek chłopca w 2018 roku zabrali go do duchowej wspólnoty. Mieli szukać alternatywnej formy życia, nie posyłając chłopca do szkoły.