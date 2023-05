Zacharowa skomentowała incydent z ambasadorem Rosji w Polsce

Nie wszyscy Polacy są podatni na rusofobię, wielu życzliwie odnosi się Rosji, ale oni są zmuszani do działania w podziemiu - powiedziała rzeczniczka MSZ Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa, zapytana dlaczego Polacy nienawidzą Rosji. Pytanie zadano w odniesieniu do zdarzeń z wtorku, gdy w trakcie Dnia Zwycięstwa, rosyjski ambasador nie został dopuszczony do złożenia kwiatów przed Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Rzeczniczka MSZ oceniła, że to nie Polacy, a proamerykański reżim podsyca antyrosyjskie nastroje.

Zdjęcie Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa / AP/Alexander Zemlianichenko /