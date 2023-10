Pasażer zwrócił uwagę linii lotniczej. Ryanair szybko odpowiedział

Mężczyzna zamieścił w internecie zdjęcie, na którym widać wchodzących z bagażami na pokład maszyny współpasażerów. Fotografię opatrzył podpisem: "Ryanair, następnym razem zabiorę ze sobą własne schody", co prawdopodobnie odnosiło się do wąskiej konstrukcji, którą widać na zdjęciu.

Reakcję linii lotniczych na post określono jako "brutalną", ale użytkownicy także ją pochwalili. "Wniosek: tani lot to także tania obsługa klienta! Wybór należy do ciebie!" napisała jedna kobieta. Inny użytkownik dodał: "Uwielbiam bezczelność. Dostajesz to, za co zapłaciłeś".