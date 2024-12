Wyrok w głośnej sprawie. Mąż Gisele Pelicot skazany

72-letni Dominique Pelicot prawdopodobnie spędzi w więzieniu resztę życia. Na odczytanie wyroku stawiła się jego była żona Gisele Pelicot, która - jak podkreśliła agencja AP - pozostawała zwrócona twarzą do oskarżonych.

Pozostałych 50 współoskarżonych w sprawie również usłyszało wyroki skazujące. Były mąż Pelicot przyznał się do wielokrotnego odurzania jej narkotykami przez prawie dekadę, aby ją gwałcić i - jak podaje agencja Reutera - "zaoferować jej nieprzytomne ciało dziesiątkom nieznajomych, których poznał w Internecie".

Francja. Sprawa Gisele Pelicot. Najwyższy wymiar kary dla jej męża

Ponadto, prokuratorzy domagają się również kar od czterech do 18 lat dla pozostałych oskarżonych, z których prawie wszyscy są oskarżeni o zgwałcenie Gisele Pelicot. Jak czytamy, na wieść o pierwszych wyrokach skazujących na zewnątrz sądu w Awinion rozległy się okrzyki radości wśród zwolenników ofiary.

Dominique Pelicot przyznał się do winy podczas procesu, który trwał trzy miesiące i przeprosił swoją rodzinę. Zaznaczył też, że wszyscy nieznajomi, których zaprosił do swojego domu, "wiedzieli, że jego była żona nie była świadoma tego, co się z nią dzieje".