Pół roku po znalezieniu ciała Hanny Herasimczyk, 46-letniej Białorusinki, mediolańscy karabinierzy aresztowali jej konkubenta. Z ustaleń śledczych wynika, że to właśnie 43-letni Konrad D. udusił kobietę we wspólnym mieszkaniu. Miało do tego dojść w czasie ich burzliwej kłótni w nocy z 11 na 12 czerwca.