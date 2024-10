Ugoda zakończyła sprawę toczącą się od czerwca 2023 roku. To wtedy do sądu wpłynął pozew cywilny przeciwko Polańskiemu. Powódka zarzucała reżyserowi napaść seksualną, do której miało dojść w 1973 roku, gdy miała 15 lat. Polański miał zaprosić ją na spotkanie, poczęstować alkoholem a następnie zmusić do zbliżenia.

Reklama